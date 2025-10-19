Florida Panthersin NHL-tähti Brad Marchand on saanut erikoisesta riehumisestaan maksimisakon.
Kyseenalaisista tempuistaan mainetta kerännyt Florida Panthersin kanadalaishyökkääjä Brad Marchand vei lauantaina Buffalo Sabresin kapteeni Rasmus Dahlinin kypärän jäähyaitioon. Marchand repi ruotsalaispuolustajan kypärän rikki ja paiskasi sen lopulta takaisin jäälle.
Dahlin oli aiemmin iskenyt Marchandia poikittaisella mailalla, minkä jälkeen kokenut kanadalainen rynnisti ruotsalaisvirtuoosin kimppuun.
Näet tilanteen ylälaidan videolta.
Kaksi Stanley Cupia urallaan voittanut Marchand on nyt saanut Sabres-ottelun epäurheilijamaisesta käytöksestä 5 000 dollarin sakot. NHL:n pelaajaturvallisuusosasto mainitsee tiedotteessa, että kyseessä on työehtosopimuksen mukainen enimmäissumma.
Sabres voitti ottelun 3–0.