Naisten mäkihypyn pitkäaikaisiin menestyjiin lukeutuva itävaltalainen Eva Pinkelnig koki mahdollisesti ratkaisevan kolauksen olympiatoiveilleen, kun hän kaatui hyppynsä torstaina hypätyssä naisten kesä-gp:ssä.
Itävaltalaislehti Kronen Zeitung kertoi, että Pinkelnig, 37, kaatui hyppynsä tulevassa olympiamäessä Italian Predazzossa, huusi tuskasta ja piteli tuskaisena vasenta polveaan.
Loukkaantunut Eva Pinkelnig kuljetettiin pois mäkimontusta.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.
Urallaan kuusi MM-mitalia ja maailmancupin kokonaisvoiton saavuttanutta Pinkelnigiä hoidettiin alastulorinteessä useita minuutteja ennen kuin hänet kuljetettiin jatkohoitoon.
Kisa vietiin sen jälkeen loppuun surullisissa tunnelmissa, ja voittoon hyppäsi Kanadan Abigail Strate. Suomen neljästä hyppääjästä paras oli 26:nneksi sijoittunut Minja Korhonen.