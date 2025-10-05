Maastohiihdon ruotsalaistähti Maja Dahlqvistin meno Falunin rullasuksikisassa hämmästytti, eikä vähiten kolminkertaista maailmanmestaria itseään.

Kotimaisemissaan kisannut Dahlqvist, 31, lähti ylivoimaisena suosikkina matkaan, mutta jäi neljänneksi häviten 15 kilometrin rullailussa lopulta lähes 50 sekuntia kisan voittaneelle 22-vuotiaalle Lisa Erikssonille. Edelle ehti myös kaksi muuta nuorta hiihtäjää, Moa Hansson ja Evelina Crüsell.

– No, ei tämä kovin hyvin mennyt. Ei tuntunut siltä kuin normaalisti tuntuu, viime talvena Trondheimissa uran kolmatta parisprintin maailmanmestaruuttaan juhlinut Dahlqvist äimisteli maalissa Expressenin mukaan.

Kisa jätti tulevaan olympiakauteen valmistautuvalle Dahlqvistille hienoista huolta. Hengittäminen kun tuntui "hieman raskaalta".

– Olo on ollut hieman hutera sen jälkeen, kun palasin korkean paikan leiriltä reilu viikko sitten. Toivottavasti tässä oli kyse vain huonosta päivästä, ei sen vakavammasta, Dahlqvist totesi ja muisteli pari vuotta sitten kokemaansa liikarasitustilaa ennen kauden alkua.

– Toivon todella, ettei tässä ole samasta kyse. Jos tämä jatkuu muutamankin viikon vielä, alan olla huolissani.