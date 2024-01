Ruotsalaistähdet pohtivat kovaa ratkaisua Tourilla, suomalaiselta kuullut sanat toivat lohtua murheeseen – "Tämä on raskasta"

Alkukaudella upeasti esiintyneiden Anderssonin ja Ilarin suoritukset Tour de Skillä ovat olleet luvalla sanoen kehnoja. Ennen Touria kisoja jopa dominoinut Andersson sairastui kiertueen alla koronavirukseen, mikä on selvästikin vaikuttanut vahvasti hänen kisakuntoonsa.

– En tiedä. Minun on puhuttava valmentajani kanssa, Ilar myöntää.

– Ei ollut kiva päivä. On vaikea hiihtää 20 kilometriä, kun kroppasi tuntuu ihan paskalta.

– Alkulämmittelyissä tuntui ihan hyvältä, mutta kun pääsin kilpaladulle, kroppa ei tuntunut reagoivan mihinkään. Tämä on raskasta. On tylsä hiihtää, kun se tuntuu paskalta, Ilar sanoi kyynelsilmin maanantaisen kisan jälkeen.

– Suomalainen tuli sanomaan minulle, että älä murehdi, se on vain hiihtoa. Se on totta. Minun on vain kasattava itseni.