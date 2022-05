Madridissa kuohuu ennen tulista paikallisottelua – Atlético aikoo rikkoa espanjalaista perinnettä: "Kunnioitamme enemmän omiamme"

Madridin derby on ensimmäinen La Liga -ottelu Realille sen jälkeen, kun se varmisti mestaruutensa edellisenä viikonloppuna ottelussa Espanyolia vastaan. Tästä huolimatta Los Blancosia ei odota Wanda Metropolitanolla perinteinen vastaanotto, jossa vastustajan joukkue muodostaa aplodien sävyttämän kunniakujan mestarijoukkueelle.

Atléticon argentiinalainen päävalmentaja Diego Simeone on ilmoittanut ottelun alla, ettei kunniakujaa nähdä tänä iltana.

– En tiedä, onko tällaista perinnettä olemassa muissa maailman sarjoissa. Jokainen yhteiskunta on erilainen. Espanjassa tehdään tällainen kunniakuja kilpailijalle, mutta sellaista ei ole esimerkiksi siellä, mistä minä tulen. Elämme eri tavoin, Simeone kertoi lehdistölle.

Atléti on La Ligassa tällä hetkellä neljäntenä ja taistelee paikastaan ensi kauden Mestarien liigassa.

– Mitään ei tapahdu, vaikka he eivät tekisi sitä. Kunnioitamme heidän päätöstään.

– Atlético on seura, jota kunnioitan paljon, naapuriseura, ystävä. Minulla on paljon kunnioitusta heidän pelaajilleen, faneilleen, valmentajalleen, italialainen totesi.

Paikallisottelu Atlético–Real Madrid tänään C More Sport 1 -kanavalla ja C Moren suoratoistopalvelussa suorana kello 22 alkaen.