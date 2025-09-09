Karjalan pojat Kalifornian autiomaassa – katso video sotilaan näkökulmasta

Osa Yhdysvaltojen ja Suomen välistä sotilasyhteistyötä tallentui yhden reserviläisen näkökulmasta videolle. Katso kooste yltä.
Karjalan prikaatin reserviläiset osallistuivat sotaharjoitukseen Yhdysvaltojen Kaliforniassa heinä-elokuussa. Karjalan prikaatin X:ssä julkaisema video näyttää reissun yhden sotilaan näkökulmasta.
Desert Snow -harjoitus oli osa Maavoimien ja Virginian kansalliskaartin välistä yhteistyötä, joka perustuu Suomen ja Virginian osavaltion viralliseen kumppanuusohjelmaan, Karjalan prikaati kirjoittaa X:ssä.
Videolla reserviläiset lentävät ensin rahtikoneen kyydissä Atlantin toiselle puolelle, missä heitä odottaa muun muassa kuuma autiomaa sekä monenlaiset sotilasajoneuvot.
Katso näyttävä kooste yltä.
Video: Karjalan prikaati / X