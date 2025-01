Tutkimus sinetöi ilmastomuutoksen vaikutuksen Los Angelesin tuhoon: "Muuttaa pienet palot tuhoisiksi pätseiksi"

Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos lisäsi Los Angelesin tuhoisien maastopalojen todennäköisyyttä, kertoo tutkijaverkoston tiistaina julkaistu tutkimus.

Tutkimuksen mukaan ilmastonmuutos teki palot synnyttäneistä olosuhteista noin 35 prosenttia todennäköisemmät.

Ilmastonmuutos on vähentänyt sademääriä Los Angelesissa, minkä vuoksi alueella on paljon rutikuivaa kasvillisuutta. Kuivien olosuhteiden jatkuminen talveen asti ja osuminen samaan aikaan voimakkaiden ja kuivien Santa Ana -tuulien kanssa on nyt aiempaa todennäköisempää.

– Tämä voi muuttaa pienet palot tuhoisiksi pätseiksi, sanoo Lontoon Imperial Collegen tutkija Clair Barnes, joka johti tutkimusta.

Tammikuun alussa syttyneet maastopalot ovat olleet Los Angelesin historian tuhoisimmat. Ne ovat vaatineet ainakin 29 ihmisen hengen ja tuhonneet yli 10 000 kotia.

1:02 "Hyvä luoja!" – Jeffreyn viimeinen toimenpide saattoi pelastaa pariskunnan kodin Los Angelesissa

Lue myös: Trump vieraili katastrofialueilla ja viritteli hätäavusta lyömäasetta