Maastohiihtolegenda Charlotte Kallan patsas turmeltiin

Kolminkertainen olympiavoittaja ja maailmanmestari Kalla päätti uransa viime kauteen. Vuonna 2010 Kalla sai kotikyläänsä patsaan, joka oli tullut kylässä asuvan Jan-Erik Blomquistin ja kunnallisneuvos Bengt Niskan aloitteesta. Nyt patsasta on vandalisoitu. Molemmat sukset ovat muun muassa katkaistu.

– En voi kuvitella, että joku ajattelee pahaa Charlotte Kallasta, joka on rakastettu koko hiihtomaailmassa. Se vaikuttaa rettelijöiden tekosilta, jotka ovat fyysisesti vahvoja katkaisemaan kuparisukset, mutta ei kuitenkaan päästään täysikasvuisia, Blomquist totesi.

Blomquistin mukaan Kalla on ottanut tapahtuneen vastaan ymmärryksellä. Patsaan luoja Gunnar Hansson on jo entisöinyt patsaan. Hansson totesi Sportbladetille, että kyse on todennäköisesti nuorista henkilöistä, jotka ovat olleet paikalla riehumassa.