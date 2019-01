Kansanedustaja Maarit Feldt-Rannan mahasyöpä uusiutui, kertoo ikävät uutiset koskettavassa tekstissä: "Nämä eivät ole jäähyväiset – olen elänyt huikean hienon elämän"

– Huonoja uutisia on aina vaikea kohdata ja kertoa, mutta nekin kuuluvat elämään. Omalta kohdaltani ikävä uutinen on, että mahasyöpäni on uusiutunut. Siksi jään sairaslomalle kansanedustajan tehtävästäni, enkä enää pysty olemaan ehdolla kevään eduskuntavaaleissa, hän kirjoittaa.