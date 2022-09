Maaret Kallion työ on psyykkisesti kuormittavaa – näillä keinoilla hän palautuu arjessaan

Psykoterapeutti Maaret Kallio on tottunut ajattelemaan palautumistaan arjessa todella paljon, koska hänen työnsä on etenkin psyykkisesti valtavan kuormittavaa. Kallio on yksi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman 15. kauden oppilaista, joten palautuminen nousee tänä syksynä entistäkin tärkeämpään rooliin.