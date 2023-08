Maapallo elää pandemia-aikaa – ilmastonmuutoksella selkeä vaikutus tautien leviämiseen

Ebola, apinarokko, koronaviruspandemia ja viimeisimpänä lintuinfluenssa. Ympäristön sekä eläinten hyvinvointi ja ihmisten terveys kietoutuvat erottamattomasti yhteen. Taudeille yhteistä on nimittäin se, että ne ovat levinneet ihmisten ja eläinten kontaktissa. Elintila ihmisten ja eläinten välillä kapenee.

Lintuinfluenssa tuorein esimerkki

Tuoreimpana esimerkkinä on lintuinfluenssa, jonka myötä turkiseläimiä on määrätty lopetettavaksi usealla turkistarhalla Suomessa.

– On tutkimusnäyttöä siitä, että elämme pandemia-aikaa, mikä johtuu hyvin pitkälti biodiversiteetin muutoksista ja ilmaston muutoksista. Nämä ovat isoja systeemisiä muutoksia, toteaa Sironen.

Huomataan vasta, kun kananmunan hinta noussut

– Kyllähän me ihmiset olemme vähän sellaisia, että heräämme vasta kun hirmumyrsky kaataa puun omalla pihalla ja kun menemme kauppaa ja huomaamme, että kananmunan hinta on noussut, toteaa Sironen.

Lintuinfluenssan esiintyvyys on noussut viime aikoina.

– Lintuinfluenssa on viimeisen vuoden aikana ryöpsähtänyt Euroopan tasolla rajusti. Vaikka tekisimme mitä meidän turkistarhoillamme, se ei auta juurisyihin, toteaa professori, dekaani Olli Peltoniemi Helsingin yliopistosta.

Yhteinen asia

Kokonaisuuden ymmärtämiseen on kehitetty one health -termi, joka tarkoittaa yhteistä terveyttä. Mutta miksi se on tarpeellinen?