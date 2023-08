Mitä vielä pitää tapahtua, että lintuinfluenssa tarttuisi ihmiseen? Näin vastaa THL, joka pitää tautia riskinä kansanterveydelle

MTV Uutisten haastattelema Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Erika Lindh pitää mahdollisena, että lintuinfluenssa, kuten muutkin influenssavirukset, muuntuvat.

– Ensinnäkin tiedämme, että influenssa on aiheuttanut useita pandemioita kautta aikojen. Tiedämme, että influenssavirus on luonteeltaan sellainen, että se hyvin herkästi muuntuu varsinkin silloin, kun se joutuu itselle epätyypilliseen isäntälajiin. Näin ollen aina kun lintuinfluenssa siirtyy uuteen lajiin, on ajateltava, että siinä on siemen uudelle pandemialle.

Lintuinfluenssa leviää nyt vauhdilla.

– Nyt olemme tutkineet tätä virusta joka kiertää Euroopan ja myös Suomen villilintupopulaatiossa. Se on edelleen hyvin vahvasti lintujen virus. Jotta se muuntuisi pandemisesti virukseksi, täytyy tapahtua erittäin monta muutosta vielä. Siihen on matkaa. Pieni siemen näissä lintuinfluenssoissa aina on.

Juuri nyt välitöntä vaaraa lintuinfluenssan tarttumiselle ihmiseen ei Suomessa Lindhin mukaan ole.

– Ei ole. Kyseessä on ensisijaisesti lintujen virus, toteaa Lindh.

Lintuinfluenssatartunnan riski on suurin vesi- ja rantalinnuilla. Tartuntoja on Suomessa tänä kesänä todettu esimerkiksi naurulokeilla ja merikotkilla.