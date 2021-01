Tuhoisan maanvyöryn kohteeksi joutuneen Gjerdrumin pormestari surullisena MTV Uutisille: "Suurin osa infrastruktuurista on tuhoutunut, joitain toimintoja emme ehkä saa enää toimimaan"

Gjerdrumin kunnassa asuu noin 7 000 ihmistä, joten keskiviikon maanvyöry on vaikuttanut enemmän tai vähemmän jokaisen kunnan asukkaan elämään.

– Tämä on hyvin surullinen paikka nyt. Ihmiset ovat surullisia. Kukaan ei osannut odottaa tällaista, ja tämä on ollut epätodellinen kokemus meille kaikille.

Østensen kertoo, että ihmisten auttamisen halu ja vieraanvaraisuus on ollut kaunista katsottavaa. Kunnan tehtäväksi jää Østensenin mukaan ennen kaikkea ihmisten jatkuva tiedottaminen ja pyrkimys normaalin elämän palauttamiseksi.

– Kouluja ja päiväkoteja on suljettu, ja meidän tulee yrittää palauttaa normaali elämä, jotta lapset voisivat jälleen tuntea olonsa turvalliseksi. Tämä vie kuitenkin aikaa.

Gjerdrumista on evakuoitu yli 1 000 ihmistä. Osa heistä majoittuu parhaillaan sukulaisten tai ystävien luona, osa saa olla evakossa hotelleissa niin pitkään, kuin on tarve.

Paluu tavalliseen voi viedä vuosia

Østensenin mukaan on vaikea arvioida, kuinka nopeasti kunnan elämä voi palata entiselleen – jos täysin milloinkaan.

– Meillä on valtava määrä töitä tehtävänä ja tulemme tarvitsemaan apua valtiolta. Suurin osa infrastruktuurista on tuhoutunut, joten meillä on paljon uudelleenrakennettavaa.