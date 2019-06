Maanviljelijä Antti, 31, luuli kylmettyneensä ulkotöissä – outo kipu kurkussa paljastuikin syöväksi: "Ajattelin, että kylvöt on tehtävä loppuun ja sitten lääkäriin"

"Kylvöt tehtävä ensin, sitten lääkäriin"

– Sitten alkoi jäädä kurkkuun ruoka kiinni ja kurkku oli turvoksissa kielen perältä. Lopulta ei enää edes sylki kulkenut alaspäin. Piti sylkäistä pihalle päin. Ajattelin, että kylvöt on tehtävä loppuun ja sitten on mentävä lääkäriin. Lopulta en pystynyt edes puhumaan, hän kuvailee.

Sytostaatit tepsivät



"Ilman Tiinaa en olisi jaksanut"



Moision isä auttoi navettatöissä poikansa sairastaessa. Myös maatalouslomittajista on ollut apua. Tiina-vaimo on pysynyt vierellä tukemassa.

– Kyllähän Tiina on siinä vierellä jaksellut ja ollut tukena. Ilman häntä en olisi itse jaksanut enää. Kyllä tämä on varmasti ollut kova paikka kaikille läheisilleni. Yhteen hiileen koitettiin kaikki puhaltaa.

"Omia elintapojani en voi syyttää"



Nyt Moisio on pärjännyt tukiliiviä käyttäen, mutta jatkotutkimuksia on vielä edessä.

Maatila pitää kiireisenä

– Kyllähän tämä tällaista painiskelua on – lähinnä tuo talouspuoli. Meillä on vielä perinteinen parsinavetta. Pihatto-tyyppinen ratkaisu olisi tätä päivää. Investointien kalleus niistä saatavaan tuottoon nähden on ongelma. Näin kolmekymppisenä mielessä on enemmän investointi- kuin jäähdyttelypuoli, Moisio toteaa.