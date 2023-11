Maajussi-Tarjan viimeinen valinta häkellyttää puolisoehdokkaan: "En ollut valmistautunut yhtään tämmöiseen vaihtoehtoon"

Maajussille morsian -ohjelmassa farmiviikot ovat tulossa päätökseensä ja maajussien on tehtävä viimeiset, lopulliset valintansa puolisoehdokkaidensa keskuudesta.

Juontaja Vappu Pimiän saapuu maajussi-Tarjan farmille. Tarja kertoo viikon sujuneen hienosti ja että hauskaa on ollut sulhasehdokaskolmikon kanssa. Maajussin mukaan miehet ovat tulleet toimeen erittäin hyvin ja huumorikin on kukkinut tilalla viikon aikana. Työtkin ovat sujuneet ja niitä on tehty Tarjan mukaan miesten toimesta jopa enemmän kuin hän oli pyytänyt.