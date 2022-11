Maajussi-Arhon valitulla oli todellisia vaikeuksia salailla suhdetta kesällä: "Myhäilyksi meni"

Maajussille morsian -ohjelman maajussi-Arhon valittu Karoliina oli kesäll' suorastaan hämmästynyt, mihin hänen elämänsä on mennyt. Hän oli varsin iloinen ja helpottunut, kun Arho valitsi hänet. Farmiviikon aikana Karoliina ei oikein vielä tiennyt, mikä tilanne on, mutta treffeillä molemminpuoliset tunteet paljastuivat, eikä valintatilanne enää kauheasti jännittänyt.

Yhteys löytyi Karoliinan ja Arhon välillä nopeasti, kun he pääsivät vain olemaan yhdessä ja juttelemaan.

– On puhuttu, että kyllä tämä rakkautta on. On todella syviä tuntemuksia toista kohtaan.