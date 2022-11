Maajussi-Arhon ei ollut kesällä vaikeaa salailla rakkauttaan erään ulkonäköseikan takia: "Kukaan ei ole julkisilla paikoilla tunnistanut"

– Karoliina on innostunut eläimistä ja koitti lypsämistäkin. Kävimme muutamilla musiikkikeikoilla, kuten Porosalmella katsomassa Portion Boysia. Se ei tosin ole kummankaan suosikki, mutta sattui silloin olemaan lähistöllä, Arho kertoi.

”Tunnollisesti teen, mutta mahdollisesti myöhässä”

Karoliina ja Arho ovat tärkeissä asioissa hyvin samankaltaisia. He ovat molemmat itsenäisiä ja tykkäävät tehdä omia juttujaan. Molemmilla oli kuitenkin ollut tunne, että keskustelukumppani olisi kiva löytää. Ja ohjelmasta se löytyi.

Karoliina on Arhon mielestä nautiskelija, joka laittaa innokkaasti ruokaa. Hän on myös kirjaoppinut, kun Arho on ollut kertomansa mukaan aina erittäin laiska opintojen kanssa.