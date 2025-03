Maajussi-Perttu listaa tärkeimpänä pitämänsä asiat: "Merkitsee todella paljon, että pitää itsestään huolta"

Maajussi-Perttu tähtää sukutilansa seuraavaksi isännäksi.

Maajussille morsian -ohjelma tulee taas rakkaudennälkäisine maajusseineen. Ohjelmassa kahdeksan eri ikäistä maajussia eri puolilta Suomea on jälleen valmis löytämään rinnalleen rakkauden ja puolison.

Polvijärvellä asustava 26-vuotias Perttu työskentelee maitotilalla sekä vakuutusalalla. Lähitulevaisuudessa hänen tilallaan on edessä sukupolvenvaihdos, mikä tarkoittaa sitä, että Pertusta tulee neljännessä polvessa tilan uusi isäntä.

Maatalousyrittäjänä toimiminen on ollut Pertun mielessä ja haaveissa pienestä pitäen. Hän kertoo ohjelman jaksossa sen tuntuneen aina hänelle oikealle suunnalle.

Töidensä ohella Perttu ehtii myös harrastaa esimerkiksi kuntosalilla sekä avannossa käyden ja hiihtäen. Hän on mukana myös Maaseutunuorten järjestötoiminnassa.

– Vapaa-aika on minulle tosi tärkeää myös, sitä pitää myös olla. Minulle merkitsee todella paljon, että pitää itsestään huolta ja jaksaa sitten töissä ja vapailla paremmin, kun on hyvässä kunnossa.

Perttu kuvailee olevansa rauhallinen sekä avoin ja keskustelevansa mieluusti asioista, mikäli läpikäytäviä asioita ilmenee.

– Minusta saisi sellaisen kumppanin, joka välittää, ja arvostaa toista mitä ikinä tekeekään. Semmoisen, ettei tule tylsää minun kanssani.

– Minun elämäntilanteeni on tällä hetkellä aika hyvä, mutta se yksi puuttuu. Muutenhan minun elämäni on tällä hetkellä aika jiirissä. On hyvää työtä, on perhe ja ystävät lähellä, hyvä oma koti missä asua. Mutta kyllä sitä illalla tuntuu, että joku puuttuu. Ja muutenkin, olisi kivaa jakaa jonkun mielitietyn kanssa se tavallinen arki.

Yllä olevalla videolla Perttu kertoo millainen on hänen mielestään hyvä parisuhde ja millaista naista maajussi etsii.

Maajussille morsian -esittelyjakso keskiviikkona 26. helmikuuta MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.