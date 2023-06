Maajoukkuekaverit tyrkyllä jalkapallon huimaan eliittikerhoon – vain toinen juhlii Mestarien liigan finaalin jälkeen

Vain yhdeksän pelaajaa on ennen tätä ollut voittamassa jalkapallon MM-kisojen sekä Euroopan cupin tai Mestarien liigan finaalia yhden ja saman kauden aikana. Alvarez ja Martinez olivat joulukuussa voittamassa MM-kultaa Argentiinan paidassa, ja huomenna jompikumpi heistä pääsee juhlimaan Mestarien liigan voittoa.

– Minusta tuntuu samalta kuin MM-finaalin alla. Vain paita on vaihtunut. Nämä ovat jalkapallon suurimpia otteluita, ja pelaajat haluavat päästä pelaamaan niitä, Martinez sanoi Mestarien liigan finaalin aattona järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Triplaa tavoitteleva, Valioliigan ja FA Cupin jo voittanut City on monien papereissa ottelun ehdoton ennakkosuosikki. Inter on kuitenkin matkannut Istanbuliin hyvässä vireessä. Alla on 11 voittoa 12 viime ottelusta kaikki kilpailut mukaan lukien.