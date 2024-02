Anastasia, 20, voitti MM-hopeaa – pian alkoivat buuaukset

Gorbenkolle buuattiin haastattelussa sekä palkintojenjaossa, jossa hän vastaanotti hopeisen mitalinsa. Israelilaisten uimareiden osallistuminen Qatarin MM-kisoihin on saanut runsaasti kritiikkiä Israelin ja Gazan välisen sodan takia. Israelin joukkueen läsnäoloa MM-kisoissa oli turvaamassa sotilaita.

– Olen ollut täällä viikon. Olen kuullut kaikki nuo äänet, mutta käytän kuulokkeita. Olen täällä tekemässä rakastamaani asiaa eli urheilua. Olen täällä edustamassa maatani Israelia ja olen ylpeä siitä. Jos joku ei pidä siitä, niin se ei ole minun ongelmani, Gorbenko sanoi The Guardianin mukaan.

Gorbenko on syntynyt Israelissa, mutta hänen vanhempansa ovat kotoisin Ukrainasta. Hän on voittanut urallaan ennen MM-hopeaa kaksi lyhyen ratojen MM-kultaa 50 metrin rintauinnissa ja 100 metrin sekauinnissa. Sen lisäksi hänellä on pitkiltä ja lyhyiltä radoilta kolme EM-kultaa.