Maailmanmestarilta järkyttävä paljastus: Kaksi perheenjäsentä ammuttiin brutaalisti

53-vuotias Karembeu kertoi ranskalaiselle Europe 1:lle , että kaksi hänen lähisukulaistaan on murhattu brutaalilla tavalla. Pelaajalegenda osallistui viime viikolla Pariisissa järjestettyyn gaalaan, jossa läsnä olivat myös hänen Les Bleus -aikalaisia, kuten Zinedine Zidane, Robert Pires ja Laurent Blanc.

– Vietän suruaikaa. Kaksi perheestäni on tapettu, ammuttu päähän, Karembeu kertoi.

Karembeu on kotoisin Ranskan entisestä siirtomaasta ja nykyisinkin Ranskalle kuuluvasta erityisyhteisöstä Uudesta-Kaledoniasta. Tyynenmeren saarella on ollut valtavia levottomuuksia viime aikoina, ja yhteensä ainakin seitsemän ihmistä on menettänyt henkensä.