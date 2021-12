Maailman suurimmalla risteilyaluksella liki 50 koronatartunnan rypäs – lähes kaikki sairastuneet täysin rokotettuja

Laivavarustamo Royal Caribbeanin mukaan jättimäisellä Symphony of the Seas -luksusristeilyaluksen maukustajilla on todettu 48:lla on todettu koronavirustartunta, uutisoi yhdysvaltalaismedia CNN. Matkustajat olivat olleet viikon kestäneellä Karibian-risteilyllä.