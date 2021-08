Maailman katseet kääntyvät jälleen Valko-Venäjälle – kuka on syyllinen nuoren miehen kuolemaan?

– Hän on auttanut ihmisiä, joita Aljaksandr Lukashenkan hallinto oli Valko-Venäjällä seurannut tai sortanut, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Kristiina Silva kertoi tämänpäiväisessä Uutisaamussa.

Silvan mukaan ei ole vielä täysin selvää, kuka oppositiovaikuttajan kuoleman takana on.

– Nyt näyttää tosiaan siltä, että kyseessä on ollut murha, eikä itsemurha, joksi tämä on yritetty lavastaa.

– Vaikuttaa aika vahvasti siltä, että Valko-Venäjän turvallisuuspalvelut ovat murhan takana, mutta myös Ukrainan järjestäytyneen rikollisuuden osuutta on arvuuteltu.

Tulehtuneet välit

Maan vaikea poliittinen tilanne on näkynyt myös käynnissä olevissa olympiakisoissa.

– Tsimanouskaja ei ole tukenut oppositiota tai ollut mitenkään poliittisesti aktiivinen. On aika mielenkiintoista, että hänet päätettiin lähettää kotiin, Silva hämmästelee.

Tsimanouskaja on kertonut hakevansa turvapaikkaa lännestä, ja hän on aamuyöllä suunnannut Japanista kohti Itävallan Wieniä. Wienistä hänen odotetaan jatkavan Puolaan, joka on antanut hänelle maahantuloviisumin humanitaarisin perustein.