Otsonikerroksen ennustetaan palautuvan 1980-luvun tasolle vuosisadan puolivälin tienoilla.
Otsonikerros näyttää jatkavan palautumistaan tulevina vuosikymmeninä, YK:n alainen Maailman ilmatieteen järjestö kertoi tiistaina. Pitkän aikavälin positiivinen kehitys heijastaa kansainvälisten toimien onnistumista.
Otsonikerros on korvaamattoman tärkeä kaikelle elämälle planeetalla, sillä se suojaa maanpintaa haitalliselta ultraviolettisäteilyltä.
Maailman valtiot sopivat otsonikerrosta tuhoavien kemikaalien kieltämisestä vuonna 1987 Montrealin pöytäkirjassa. Montrealin pöytäkirjaa edelsi vuonna 1985 solmittu Wienin yleissopimus, jossa sovittiin otsonikerroksen tutkimukseen liittyvästä yhteistyöstä.
