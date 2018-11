YK:lta rohkaiseva raportti: Otsonikerros voi toipua täysin vuoteen 2060 mennessä – Suomessa jo paljon tätäkin aiemmin

Harvinainen onnistunut kansainvälinen sopimus

Otsonikerroksen toipuminen on osoitus siitä, että kansainväliset sopimukset voivat toimia. Otsonikerrosta tuhoavien haitallisten kaasujen käytön lopettamisesta sovittiin Montrealin sopimuksessa vuonna 1987.

Sopimuksessa kiellettiin otsoniaukon aiheuttajiksi paljastuneet CFC-kaasut eli jäähdytyslaitteiden freonit sekä sammutuslaitteissa käytetyt halonit. Montrealin sopimus on ainoa kansainvälinen ympäristösopimus, jonka ovat ratifioineet kaikki maailman valtiot.

– Montrealin sopimus on yksi menestyksellisimmistä kansainvälisistä sopimuksista ja hyvästä syystä, arvioi YK:n ympäristöjohtaja Erik Solheim.

Auttaa myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä

Montrealin sopimusta on myös täydennetty, kun huomattiin että CFC-yhdisteiden tilalle käyttöön otetut HFC-yhdisteet olivat myös haitallisia. Ne kiihdyttävät ilmastonmuutosta huomattavasti enemmän kuin hiilidioksidi. Maailman maat sopivat syksyllä 2016 Ruandan Kigalissa siitä, että otsonikerrosta tuhoavien aineiden korvaajiksi tulleet HFC-aineet otetaan mukaan Montrealin pöytäkirjan tiukkaan säätelyyn.

Tuntemattomia päästölähteitä etsitään edelleen

Viime keväänä ilmastotutkijat kertoivat, että viiden viime vuoden aikana ilmakehään on päässyt suuri määrä kiellettyjä CFC-kaasuja. Tutkijat arvelivat päästöjen olevan peräisin Kaukoidästä. Yhdeksi lähteeksi paljastuivat sittemmin Kiinan syrjäseuduilla sijaitsevat tehtaat. Tehtaissa tuotetaan CFC-11 -kemikaalilla eristevaahtoa jääkaappeja ja rakennuksia varten. Aine on kielletty vuonna 2010, koska se tuhoaa otsonikerrosta ja on voimakas kasvihuonekaasu.