Maahantulon rajoituksia jatketaan 25. toukokuuta asti

Suomenlahden merivartiosto jatkaa Suomeen pyrkivien matkustajien neuvomista Tallinnan satamassa, kuten se on tehnyt syyskuusta 2020 alkaen.

Merivartioston tavoitteena on rajatarkastusten sujuvoittaminen Helsingin päässä ja, että matkustajia ei jouduttaisi käännyttämään Suomen rajalla.

Risteilyalusten satamassakäynti on sallittua ilman matkustajien maihinnousua.

Perustuslain mukaan Suomen kansalaisella ja Suomessa asuvalla on aina oikeus palata Suomeen, ja jokaisella on oikeus halutessaan lähteä Suomesta, ellei oikeutta ole lailla rajoitettu. Hallitus kuitenkin suosittelee edelleen välttämään tarpeetonta matkustamista ulkomaille paitsi maihin, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Matkalle lähtijän pitää itse varmistaa kohdemaan senhetkiset maahantulo- ja karanteenimääräykset.