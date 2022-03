Anni Vuohijoki lähtee hakemaan sotaa pakenevia ukrainalaisia turvaan: "Auttamisen halu on iso"

Yksi heistä on lää­kä­rik­si val­mis­tu­va painonnoston EM-mitalisti Anni Vuo­hi­jo­ki . Kuuden vuoden takainen olympiakävijä on lähdössä sunnuntaina linja-autolla hakemaan Ukrainasta paenneita ihmisiä turvaan Puolasta.

– Onhan sota yksinään sellainen asia, että me uuden polven ihmiset emme tiedä siitä mitään, mikä on tosi pelottavaa ja tuntematonta. Se on herättänyt paljon tunteita. Auttamisen halu on iso.