Maahanmuuttovirasto aloittaa yt-neuvottelut

Maahanmuuttovirastossa on käynnissä organisaatiouudistus, joka sen mukaan ”vahvistaa viraston kykyä vastata hallitusohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin”.

– Hallitusohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää meiltä selkeitä vastuurooleja ja entistä vahvempaa prosessijohtamisen kyvykkyyttä. Lisäksi meidän on kyettävä kaikissa olosuhteissa vastaamaan turvallisuusympäristön muutoksiin, sanoo ylijohtaja Ilkka Haahtela tiedotteessa.

Maahanmuuttoviraston mukaan yt-neuvotteluiden piirissä on suurin osa sen henkilöstöstä.

– Uudistuksen keskiössä on henkilöstö ja henkilöstön onnistumisen mahdollistaminen. Rakenteiden ja vastuiden on tuettava tavoitteidemme saavuttamista. Siksi henkilöstö on ollut vahvasti prosessissa mukana ja vuoropuhelua jatketaan yhteistoimintaneuvotteluiden aikana, Haahtela kertoo.