Lyhytkasvuinen Vilma-Lotta joutui äänestämään kaikkien edessä – vaalisalaisuus ei täyty kaikilla äänestyspaikoilla

Vilma-Lotta Lehtokari kävi kaverinsa kanssa äänestämässä presidentinvaaleissa ennakkoon Espoon kauppakeskus Sellossa viime maanantaina. Lehtokari sairastaa diastrofista dysplasiaa. Tämä on synnynnäinen luuston kasvuhäiriö, joka aiheuttaa lyhytkasvuisuutta.

Sello on äänestyspaikkana tuttu Lehtokarille, mutta tällä kertaa paikalla oleva vaalitoimitsija ei järjestänyt hänelle sopivaa äänestyskoppia.

– Ongelma on se, että pyörätuolissa istuville tarkoitetun äänestyskopin mitoissa ei oteta huomioon lyhytkasvuisia. Kopit on suunniteltu normaalipituisille pyörätuolissa istuville, Vilma-Lotta Lehtokari kertoo MTV Uutisille.

Vaalitoimitsijalta erikoinen ehdotus

Lehtokarille on aikaisempien vaalien kohdalla järjestetty ratkaisu, joka täyttää vaalisalaisuuden vaatimukset, yleensä toki pienen pähkäilyn jälkeen – tällä kertaa ei.

– Tähän en todellakaan suostunut. Onhan meillä vaalisalaisuus Suomessa ja nimenomaan vaalivirkailijan tehtävä on huolehtia siitä, että vaalisalisuus säilyy.

Lehtokarille on yleensä äänestyspaikoilla tuotu joko tuoli, jonka ympärille on viritetty kolme seinää tai sitten hän on käynyt äänestämässä viereisessä tilassa.