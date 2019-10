Luuydinkatoa sairastava Heidi, 23, joutuu viettämään sairaalassa viikkokausia – ystävältä liikuttava teko: "Tuntemattomat ihmiset haluavat ilahduttaa"

Nyt tuota päivitystä on jaettu Facebookissa satoja kertoja.

– Se sai aika lailla tulta alleen. Sitä on jaettu Australiaan ja Saksaan asti, kertoo Rantanen.

Kortit piristävät ankeaa sairaalahuonetta

23-vuotiaalla Heidillä on takanaan pitkä putki sairaalahoitoja. Hän sairastui luuydinkatoon vuonna 2012. Nyt hänellä on edessään kantasolusiirto, johon solut on kerätty Heidin isältä.