"Luultavasti Matti tai Janne?" – Slovenian tähdet yrittävät temppua 34 vuoden takaa

Pettyjien lista on pitkä ja nimekäs. Espen Bredesen , Andreas Widhölzl , Janne Ahonen , Stefan Kraft , Karl Geiger ja useat muut aikakausiensa menestyshyppääjät ovat tavoitelleet suurmäen maailmanmestaruutta MM-kotikisoissaan, mutta edellisen kerran se on onnistunut 34 vuotta sitten.

Slovenian Planicassa järjestettävissä MM-kilpailuissa isäntämaan Timi Zajc ja Anze Lanisek kuuluvat suosikkien joukkoon tänä iltana hypättävässä miesten suurmäen kilpailussa, mutta tehtävä on vaikea. Vaikea oli myös kysymys, jonka STT esitti slovenialaiskaksikolle karsinnan jälkeen.

Tiedättekö, kuka on edellinen suurmäen maailmanmestaruuden kotikisoissaan voittanut mäkimies?

– Ketäs muita siellä on ollutkaan, Janne Väätäinen , Lanisek väläytti Suomen nykyisen päävalmentajan nimen, mutta Väätäinen oli hyppääjänä vain arvokilpailuedustaja.

Planican mäessäkin tehtävä on vaikea.

– Minulla on mahdollisuus, Zajc paalutti.

"Olen hyvässä iskussa"

Slovenian joukkueen viime päiviä on varjostanut konkari Peter Prevcin loukkaantuminen keskiviikon harjoituksissa. Hänen suksensa irtosi kesken ilmalennon. Prevc kaatui holtittomasti, sai ruhjeita, lievän aivotärähdyksen ja joutui yöksi sairaalaan.

Kraft kaipaa kahta paukkua

Puikkosen maailmanmestaruuden jälkeen suurmäen maailmanmestaruus on ratkaistu 16 kertaa, mutta voittaja on ollut joka kerta joku muu kuin isäntämaan edustaja.

Usein mestari on ollut joku läpi kauden hyvin pärjänneistä, kuten Martin Schmitt 1999 ja 2001, Adam Malysz 2003, Ahonen 2005 tai Kraft 2017, mutta yllätyksiäkin on nähty. Jugoslavian 19-vuotias Franci Petek 1991, Norjan 17-vuotias Tommy Ingebrigtsen 1995 ja Sveitsin 29-vuotias Andreas Küttel 2009 voittivat himoitun suurmäen MM-kullan silloin, kun sitä ei heiltä odotettu.

Itävaltalainen on yksi suosikeista myös tänään, mutta suurmäen maailmanmestaruuden puolustaminen on ollut vaikeaa. Edellisen kerran siihen on pystynyt Schmitt. Piotr Zyla näytti jo Planican normaalimäessä esimerkkiä, mutta karsinnan 128,5 metrin siivu askarrutti Kraftia.