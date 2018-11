Luopuuko OP autoilupalvelustaan? Pääjohtaja Kauppalehdelle: "80 prosenttia haluaa omistaa autonsa itse"

Euroopan johtaviin yhteiskäyttöautopalveluihin lukeutuva DriveNow-yhteiskäyttöautopalvelu on ollut OP:n tallissa 1,5 vuoden ajan. Kauppalehden mukaan OP arvioi tulevina kuukausina sekä palvelun kannattavuutta että yhteiskäyttöautojen kysyntää.

– Suomalaisista 80 prosenttia haluaa omistaa autonsa itse. Sitä paitsi kaupungeissa yhä harvemmalla nuorella on ajokortti, OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio kertoo Kauppalehdelle.

Onko yhteiskäyttöautoilla Suomessa kasvupotentiaalia?

– Itse asiassa me yritämme nyt selvittää, saisimmeko Tukholmasta autoja – että voisimmeko me täällä kasvattaa toimintaamme, kun sieltä poistuu autoja käytöstä ja meillä on kasvupotentiaalia, liiketoimintajohtaja Timo Valtonen sanoi HS:lle tuolloin.