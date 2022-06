Luontopolkujen suosio pitää pintansa

Jyväskylän yliopiston Lipas-järjestelmään on kirjattu koronapandemian aikana paljon uusia virkistyskohteita ja ulkoilualueita. Luontopolkujen määrä ei ole juurikaan kasvanut, mutta tieto jo olemassa olevista kohteista on lisääntynyt.

Järjestelmän tietojen mukaan luonnossa on viime vuosina liikuttu selvästi aiempaa enemmän, ja aiemmin vieraammillekin kohteille on nyt löydetty. Myös luontopolkujen käyttäjien joukko on aiempaa monimuotoisempi.