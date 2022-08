Korona-aika nostatti retkeilybuumin, joka ei näytä hyytymisen merkkejä – uusi opas kokoaa kaiken Suomen kansallispuistoista ja retkeilyalueista yksien kansien väliin

Toinen tekijöistä, tietokirjailija ja Luonnonperintösäätiön toiminnanjohtaja Pepe Forsberg vieraili MTV:n Uutisaamussa puhumassa uudistetusta oppaastaan. Forsbergillä on monen vuoden kokemus kansallispuistoista.

Forsbergin mukaan innostus kansallispuistoihin lähtee vähitellen. Kansallispuistoista on hänen mukaansa joka kerta mahdollisuus nähdä jotain uutta.

– Kun yhteen menee niin, sen jälkeen haluaa mennä niihin muihinkin. Eli tuli tosiaan käytyä yhdessä ja sen jälkeen on tullut kierrettyä.

Kiinnostus kansallispuistoihin on lähtöisin jo Forsbergin lapsuudesta, sillä koko suku on hänen mukaansa luontoihmisiä Pohjanmaalta.

Forsberg on käynyt kaikissa kirjan kansallispuistoissa, ja kirja onkin syntynyt metsässä ollessa paikan päällä.

Mikä tekee kansallispuistosta kansallispuiston?

Retkeilyoppaassa on mukana yhteensä 41 kansallispuistoa ja 5 retkeilyaluetta. Kirjaa on työstetty viimeisen kuuden vuoden ajan.

– Ollaan pyritty mahdollisimman kattavasti saamaan tietoa kansallispuistoittain. Kirjassa on myös QR-koodit, joiden avulla voi tarkastella esimerkiksi Kansallispuistot tutuiksi -Facebook-ryhmän kaikki julkaisut sekä yleistietoa säätiedoista.

Kiinnostus retkeilyä kohtaan kasvoi korona-aikana

Luonnonperintösäätiössä on Forsbergin mukaan huomattu, että kiinnostus retkeilyä kohtaan ei ole hiipunut koronan myötä vaan pikemminkin lisääntynyt.

– Retkeilyreiteille on tullut paljon enemmän ihmisiä ja Suomessa on monipuolisesti kansallispuistoja, joihin ihmisten luontoinnostus jakautuu tasaisesti. Kansallispuistoissa on jokaiselle jotain vauvasta vaariin.