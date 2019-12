Luonto etelässä hämmennyksen vallassa, Lapissa taas keskivertoa enemmän lunta – "Etelässä joulu näyttää suorastaan vihreältä"

Sää on ollut lauhaa ja lämpötilat ovat pysyneet plussan puolella jo jonkin aikaa. Sumuinen ja sateinen sää jatkuu edelleen.

"Postikorttimaisemia löytyy"

Pohjoisessa puolestaan tilanne on päinvastainen, ainakin lumitilanteen suhteen. Lapissa on nimittäin jopa keskimääräistä enemmän lunta tällä hetkellä. Lunta on jo yli puoli metriä, ja lämpötilakin pysynee miinusasteiden puolella.