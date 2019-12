Saadaanko jouluksi lumi maahan etelässäkin? Meteorologin synkkä arvio: "Ei ainakaan ensi viikolla..."

Tämänhetkisen lumitilanteen mukaan pohjoisessa Suomessa on parisenkymmentä senttiä lunta. Lapissa sen sijaan vallitsevat todella hanget korkeat nietokset, sillä maakunnassa on paikoin jopa 45 senttiä lunta. Jyväskylän eteläpuoleisessa Suomessa ja länsirannikolla tilanne on sen sijaan toinen.