Lasse loihti itselleen lumisaunan, jonka löylyt ovat kuin höyrysaunassa – aikaa saunomiseen on puolisen tuntia: "Lauteilla seinät hohkaavat kylmää"

Löylyistä voi nauttia kerrallaan vain rajoitetun ajan

Saunassa on puukiuas. Tärkeintä on saada kivet mahdollisimman nopeasti lämpimäksi. Kun lämpö on noussut 60–65 asteeseen, saunomiseen on aikaa noin 30–45 minuuttia. Näin sauna ei ehdi juurikaan sulaa.