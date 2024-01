Ruotsissa kolmoiskatastrofi: Tulvia, lumikaaosta ja äärimmäistä kylmyyttä

Pohjois- ja Etelä-Ruotsissa elohopea on pudonnut paikoin jopa -30 pakkasasteeseen. Rapsakat pakkaset ovat hankaloittaneet muun muassa junien ja linja-autojen liikkumista, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen .

Luulajan ja Kiirunan välinen junaliikenne on ollut keskeytettynä maanantaista lähtien. Linja-autojen kulkua taas on vaikeuttanut niissä käytetty dieselpolttoaine, joka on tarkoitettu käytettäväksi alle -35 asteen pakkasissa.