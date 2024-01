Euroopan päätiellä täysi paniikki Ruotsissa ja Tanskassa, ihmiset autojensa vankeina: "Lumimyrsky on kuin valkoinen seinä"

– Täällä on täysi kaaos, kommentoi Ruotsin eteläisen sotilaspiirin edustaja Janne Bohman t ilannetta uutistoimisto TT:lle aamupäivällä.

– Lumimyrsky on kuin valkoinen seinä. Autosta poistuminen on vaarallista, mutta niin on autoon jääminenkin, jos sinne ei saada ruokaa ja vettä, Bohman kuvaili.