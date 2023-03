Lukon kausi uhkasi päättyä todella karulla tavalla – Marko Virtanen puuskahti: "Olisi tuntunut väärältä"

– Niin, noissa kyse on kuitenkin vain yhdestä laukauksesta. Se on sitten tähtiin kirjoitettua se, että miten nuo kääntyvät, Lukon päävalmentaja Marko Virtanen totesi jälkikäteen kyseisistä hetkistä MTV Urheilulle.

”Oikeaan suuntaan”

Vaikka Lukko pääsi nyt voittokantaan kiinni, on tilanne edelleen sen kannalta hyvin raadollinen. Lukon on voitettava yhä kolme ottelua putkeen. Vastassa on HIFK, joka on ollut vuonna 2023 yksi Liigan parhaista joukkueista.