Lukko löylytti jääkarhuja

Lukko kukisti Eisbären Berliinin CHL:ssä.Pasi Suokko / Apollo Photo / All Over Press
Julkaistu 05.09.2025 22:49

Rauman Lukko otti vakuuttavan voiton Eisbären Berliinistä jääkiekon CHL:ssä lukemin 6–2.

Raumalaisten maaleista vastasivat ulkomaalaisvahvistukset. Steven Jandric laukoi avausmaalin, ja Eric Gelinas vei Lukon 2–0-johtoon. Toisessa erässä Antoine Morand, Alex Beucage ja Anton Olsson kasvattivat Lukon johdon jo 5–1:een. Viimeisessä erässä Jakob Stenqvist laukoi Lukolle vielä yhden maalin.

Lukon maalilla Antti Raanta torjui Eibäreniä eli suomeksi jääkarhuja vastaan 18 laukausta.

Lukolle voitto oli toinen tämän kauden kolmesta CHL-ottelusta, ja se nousi taulukossa kuuteen pisteeseen.

