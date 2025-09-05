Lukko löylytti jääkarhuja

Rauman Lukko otti vakuuttavan voiton Eisbären Berliinistä jääkiekon CHL:ssä lukemin 6–2.

Raumalaisten maaleista vastasivat ulkomaalaisvahvistukset. Steven Jandric laukoi avausmaalin, ja Eric Gelinas vei Lukon 2–0-johtoon. Toisessa erässä Antoine Morand, Alex Beucage ja Anton Olsson kasvattivat Lukon johdon jo 5–1:een. Viimeisessä erässä Jakob Stenqvist laukoi Lukolle vielä yhden maalin.

Lukon maalilla Antti Raanta torjui Eibäreniä eli suomeksi jääkarhuja vastaan 18 laukausta.

Lukolle voitto oli toinen tämän kauden kolmesta CHL-ottelusta, ja se nousi taulukossa kuuteen pisteeseen.