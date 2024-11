Oulun Kastellin puukotuksen esitutkinta valmistui – epäilyllä "jonkinasteisia vihamielisiä asenteita"

Oulun poliisi kertoo saaneensa valmiiksi Oulun Kastellissa tapahtuneen nuoren miehen puukotuksen esitutkinnan. Poliisin mukaan juttu on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan nimikkeellä tapon yritys.

Teosta epäilty mies on esitutkinnassa tunnustanut puukottaneensa nuorta miestä, joka tuli vastaan kevyen liikenteen väylällä. Poliisin mukaan puukotusta on edeltänyt jonkinlainen sananvaihto. Uhri on ulkomaalaistaustainen.