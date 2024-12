Suomen huippuvahti Lukas Hradecky avaa jälleen kerran penkiltä, kun Bayer Leverkusen kohtaa Mestarien liigan huippuottelussa Interin tiistai-iltana.

Hradecky, 35, aloittaa viime kierroksen tavoin penkiltä, kun Leverkusen saa vieraakseen Italian hallitsevan mestarin Interin. Saksalaisjoukkueen tolppien välissä avaa tshekkiläinen Matej Kovar.

24-vuotiaalle Kovarille ottelu on tämän kauden kolmas Mestarien liigassa. Hän on pelannut myös yhden ottelun Bundesliigassa ja kolme peliä Saksan Cupissa.

Leverkusenin ja Interin välinen ottelu alkaa kello 22.00 Suomen aikaa. Ottelu on katsottavissa MTV Urheilu 1 -kanavalta ja MTV Katsomosta.

Hradecky on pelannut Leverkusenin viidestä edellisestä pelistä kolme ottelua, joista jokainen on päättynyt Leverkusenin voittoon. Huuhkajat-torjuja on kuitenkin päästänyt näissä peleissä neljä maalia, kun taas Kovar on pitänyt nollat kahdessa muussa ottelussa Bayern Müncheniä ja RB Salzburgia vastaan.

Leverkusen on viiden ottelun jälkeen kuudentena Mestarien liigan sarjataulukossa. Inter on puolestaan toisena.