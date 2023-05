Lue kaikki Euroviisujen pisteistä: Suomi lähes kaikkien maiden kolmen kärjessä yleisöäänissä – näiden viiden maan raati nosti Ruotsin kärkeen ja jätti Käärijän nollille

Käärijän pistemäärä on luonnollisesti Suomen viisuhistorian suurin. Lordin voittopisteet (296) olivat silloisen viisuhistorian suurimmat, mutta pisteidenlasku muuttui vuonna 2016, jonka jälkeen viisuissa on annettu tuomari- ja yleisöäänet erikseen. Vain vuoden takainen viisuvoittaja Ukraina on saanut enemmän pisteitä yleisöltä kuin Suomi sai tänä vuonna.