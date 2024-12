Tuoreen Lucia-neidon saamat rasistiset kommentit järkyttävät laajasti sosiaalisessa mediassa.

Hiljattain valittuun Lucia-neito Daniela Owusuun on kohdistunut tuhansia rasistisia viestejä sosiaalisessa mediassa. Osa viesteistä on tullut kirkkonummelaiselle Owusulle hänen sosiaalisen median kanavissaan. Asiasta kertoi aiemmin juhlan järjestävä Folkhälsan. Järjestö kertoo olleensa yhteydessä poliisiin, sekä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.

Rasistiset kommetit ovat järkyttäneet laajasti sosiaalisen median alustoilla. Muun muassa monet julkisuudesta tutut henkilöt ovat ottaneet kantaa kirjoitteluun.

– Nyt on Suomessa aika herätä. Tämä on ollut pitkään luottamusyhteiskunta, mutta nyt empatia ja lähimmäisenrakkaus rakoilee lähes päivittäin, kun annamme tilaa vihapuheelle, pappi Kari Kanala kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Huomenta Suomi -ohjelman juontaja Ivan Puopolo kommentoi asiaa niin ikään X:ssä.

– Käsittämätöntä roskaa. Tämä on aitoa paskaa, eikä jotain mursukravavattisalaliittohorinaa, Puopolo aloittaa.

– Sitä paitsi Lucia-myytti tulee alun perin Sisiliasta, joten Daniela Owasu on luultavasti joka tapauksessa lähempänä ”aitoa” Luciaa kuin ruotsalaisten ja suomalaisten itselleen pimppaama versio, hän lopettaa.

– Kuka vielä kehtaa väittää, ettei rasismi olisi Suomessa ongelma? Rasistiset viestit olivat valitettavasti ennalta arvattavissa. Daniela on rohkea nuori nainen. Hienoa, että juuri hänet valiottiin Finlands Luciaksi. Go Lucia Go, THL:n pääjohtaja Mika Salminen kirjoittaa X:ssä.

Vuoden 2024 Lucia kirkkonummelainen Daniela Owusu laskeutui Tuomiokirkon portaita Lucia-juhlassa Helsingissä 13. joulukuuta 2024.

Myös viestipalvelu Threadsissa moni on järkyttynyt Owusun saamista viesteistä.

– Samat ihmiset, jotka kiistävät tutkimusnäytön rasismia ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ylläpitävistä asenteista Suomessa, toivovat nyt rajumpaa pahoinpitelyä Kiurulle ja lähettävät rasistisia solvauksia nuorelle Lucia-neidolle. Olisiko aika myöntää faktat, yksi kysyy Threadsissa.

– Lucia-neidon ihonväristä raivostuneet samat tyypit kuin jotka uskovat, että 2000 vuotta sitten Lähi-Idässä vaikutti vitivalkoinen Jeesus, toinen toteaa.

– Minulle aiheuttaa myötähäpeää tämä törkeä ja rasistinen vihapuhe, jota Lucia-neito 2024 on joutunut kohtaamaan, kolmas kirjoittaa.