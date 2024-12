Järjestö on ollut jo yhteydessä sekä poliisiin että yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.

Folkhälsan-järjestö harkitsee rikosilmoituksen tekemistä Lucia-neito Daniela Owusun saamista rasistisista some-viesteistä. Asiasta kertoo STT:lle järjestön HR- ja kehityspäällikkö Stina Heikkilä.

– Olemme olleet yhteydessä poliisiin, ja mietimme, miten edetään. Asiaa pohditaan maanantain aikana, ja varmasti tiistaina siitä on enemmän tietoa, Heikkilä kertoo.

Hänen mukaansa Owusun vanhemmat ovat jo tehneet viesteistä rikosilmoituksia poliisille. Heikkilä ei kuitenkaan osaa sanoa, millä rikosnimikkeillä ja mille poliisilaitokselle ilmoitukset on tehty.

Folkhälsan on poliisin lisäksi ollut yhteydessä myös yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Myös heidän kanssaan on Heikkilän mukaan määrä pohtia, miten asiassa kannattaisi edetä.

"Viestejä tullut kaikista ikäryhmistä"

Owusu valittiin tämän vuoden Lucia-neidoksi yleisöäänestyksellä marraskuussa. Äänestyksen järjestäneen Folkhälsanin mukaan Owusu on valintansa jälkeen saanut tuhansia rasistisia viestejä sosiaalisessa mediassa.

Heikkilän mukaan viesteissä sanotaan kaikki, mitä rasistin tai uusnatsin voi kuvitella sanovan. Viesteissä on muun muassa käytetty n-sanaa ja sanottu, ettei Owusu kuulu Suomeen. Viestejä ovat saaneet myös Owusun tutut.

Heikkilä ei osaa ottaa suoraan kantaa siihen, vaikuttavatko viestit jonkin tietyn tahon masinoimalta kampanjalta.

– Näitä viestejähän on tuhansittain, ja tietysti siinä on myös tällaisen masinoimisen riski. Nähdäksemme viestejä on tullut kaikista ikäryhmistä eri kanavissa, Heikkilä sanoo.

Hän huomauttaa, että järjestö on saanut myös paljon positiivista palautetta tämän vuoden Lucia-neidon valinnasta.

– Uskon kovasti siihen, että meitä monikulttuurisesta Luciasta iloitsevia on enemmän kuin rasisteja, jotka saavat nyt äänensä kuuluviin, Heikkilä sanoo.

Ei muutoksia ohjelmaan

Owusu kruunattiin Lucia-neidoksi Helsingin tuomiokirkossa Lucian päivänä perjantaina 13. joulukuuta.

Tapahtuman ja sitä seuranneen kulkueen lisäksi Lucia-neidolla on noin sata esiintymistä aina loppiaiseen asti. Esiintymisiä on niin vanhainkodeissa, sairaaloissa kuin päiväkodeissakin.

Heikkilä kertoo, että suunniteltuun ohjelmaan ei ole tehty muutoksia rasististen viestien vuoksi.

– Jatkamme ohjelmaa ihan niin kuin ennen. Ehkä vielä tärkeämpää (kuin aiemmin) on nyt jatkaa esiintymisiä sillä valolla ja laululla, jota Lucia-kulkue vie eteenpäin, Heikkilä sanoo.

Hänen mukaansa yksityisten esiintymisten ajankohdat eivät ole ulkopuolisten tiedossa. Lisäksi tapahtumissa on aina aikuisia mukana.

– Jos jotain tulee ilmi, sitten tehdään muutoksia. Toivon mukaan mitään muutoksia ohjelmaan ei kuitenkaan tarvitse tehdä. Sehän olisi voitto näille rasisteille, Heikkilä sanoo.

Lucia-perinteen juuret juontuvat 200–300-lukujen taitteeseen Syrakusan kaupunkiin, joka sijaitsee Sisilian saaren itärannikolla nykyisen Italian alueella.

Luciasta kertovalla sivustolla sanotaan, että perinnetutkijoiden mukaan Lucia-perinteessä yhdistyvät Pyhä Nikolaus, nuuttipukki, Jeesus-lapsi ja Lucifer.

Lucian uskotaan olleen todellinen historiallinen henkilö, joka todennäköisesti eli Syrakusassa vuosina 283–303.

Legendan mukaan Lucia syntyi varakkaaseen aatelisperheeseen, ja hänet luvattiin vaimoksi eräälle miehelle. Lucia ei kuitenkaan suostunut järjestettyyn liittoon vaan halusi pysyä neitsyenä palvellen jumalaa.

Huijatuksi itsensä kokenut sulhanen epäili Lucian olleen kristitty ja ilmiantoi hänet viranomaisille. Tuon ajan Roomassa kristityt olivat vainottuja.

Syrakusan prefekti halusi selvittää, oliko Lucia kristitty, ja pyysi tätä tekemään uhrauksen roomalaisille jumalille. Kun Lucia kieltäytyi, hänet määrättiin rangaistukseksi ilotaloon.

Lucian kieltäytyessä myös tästä hänet yritettiin polttaa, mutta legendan mukaan tuli ei tarttunut häneen. Lopulta pyöveli surmasi Lucian lävistämällä hänet miekalla.

Kuolemansa jälkeen Luciasta tuli yksi katolisen kirkon merkittävimmistä pyhimyksistä. Pohjolaan Lucia saapui 1000-luvulla kristinuskon myötä yhtenä katolisen kirkon monista pyhimyksistä.

Pyhän Lucian muistoksi alettiin viettää Lucian päivää 13. joulukuuta, koska aikoinaan ajateltiin, että kyseistä päivää edelsi vuoden pisin yö. Lucia edustaa valoa ja iloa pimeyden keskellä.

Suomeen Lucia-perinne rantautui Ruotsista 1800-luvun lopulla.