Brittiläinen The Guardian nosti Lucia-neidon rasistiset viestit etusivun jutukseen

Brittilehti The Guardian nosti etusivun jutukseen Suomen Lucia-neidon Daniela Owusuun, 20, kohdistuneet rasistiset viestit. Kattavassa artikkelissaan The Guardian kertoo Lucia-perinteestä ja toteaa, että Owusu on Suomen ensimmäinen tummaihoinen Lucia-neito.

Artikkeli kertoo pääministeri Petteri Orpon pahoitelleen Owusulle häneen kohdistuneita solvausviestejä ja sanonut haluavansa rakentaa turvallisen ja tasa-arvoisen Suomen. Lucia-kuoro vieraili tiistaina eduskunnassa ja muun muassa Helsingin Sanomat uutisoi Petteri Orpon yllättäen tavanneen Owusun.

The Guardian kirjoittaa Folkhälsanin olleen yhteydessä poliisin ja yhdenvertaisuusvaltuutettuun.

Lehti myös mainitsee Suomen Itsenäisyyspäivän mielenosoitukset ja kertoo niiden varjostaneen juhlintaa. Lehti kertoo muun muassa perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan osallistuneen äärioikeistotaustaiseen 612-soihtukulkueeseen.

Tuhansia rasistisia viestejä sosiaalisessa mediassa

Owusu valittiin tämän vuoden Lucia-neidoksi yleisöäänestyksellä marraskuussa. Äänestyksen järjestäneen Folkhälsanin mukaan Owusu on valintansa jälkeen saanut tuhansia rasistisia viestejä sosiaalisessa mediassa.

Folkhälsan on ollut rasistisesta vihapuheesta yhteydessä poliisiin ja yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Tänään Folkhälsanilta kerrottiin MTV Uutisille, että Lucia-keräykseen on tähän mennessä tullut jopa viisinkertainen määrä lahjoituksia, kun verrataan samaan ajanjaksoon viime vuonna.

– Olemme verranneet lahjoituksia edellisiin vuosiin. Tällä hetkellä lahjoituksia on tullut viimepäivinä neljästä viiteen kertaa enemmän kuin samana ajanjaksona kahtena aiempana vuonna, Folkhälsanin HR- ja kehityspäällikkö sekä Lucia-kokonaisuudesta vastaava Stina Heikkilä kertoi aiemmin.