Virkamiehet suhtautuvat varauksella uuden ydinvoimalan tukemiseen

Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen mukaan jatkoselvitysten jälkeen nähdään, kannattaako keskustelua ydinvoiman tukemisesta jatkaa.

Tarvitaan laajoja selvityksiä siitä, kannattaako valtion ylipäätään tukea uutta suurta ydinvoimalaa. Näin sanovat STT:n haastattelemat ministeriöiden virkamiehet.

Edellinen ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen (kok.) esitteli jo tammikuussa mahdollisia tukimalleja. Virkamiesten alustavista selvittelyistä ei kuitenkaan selviä, mikä olisi järkevin ratkaisu.

Keskustelut ovat olleet vasta alkuvaiheessa, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen STT:lle.

– Oletus on, että ydinvoimalla tuotettu sähkö on varsin kallista. Investointi on iso, ja tuollaisen kokonaisuuden mahduttaminen Suomen julkisen talouden ja kansantalouden kantokykyyn... Puhutaan suurista asioista.

Majasen mukaan selvittää täytyy esimerkiksi ydinvoimalan investointikustannuksia ja sitä, miten tukimallit vaikuttaisivat sähkömarkkinoihin.

– Ja näistä nähdään sitten, kannattaako keskustelua edes jatkaa.

Useiden miljardien rahoitusvastuut

Mykkänen esitteli mallinsa tammikuussa ennen siirtymistään Espoon kaupunginjohtajaksi. Hänestä valtion kannattaisi tukea ydinvoimalan rakentamista takauksella tai korkosuojalla.

Lisäksi hänestä kansalaisilta pitäisi kerätä sähkölaskun yhteydessä lisämaksua, jolla ydinsähkön tuottajalle taattaisiin vähimmäishinta sähköstä. Tätä kutsutaan hinnanerosopimukseksi.

Mykkäsen mukaan taustalla oli ministeriöiden selvitystyö, jota tehtiin Majasen johdolla syksyllä. Mallit eivät kuitenkaan tulleet tuon selvittämisen tuloksena.

– Ei ole mitään meidän ehdotusta, että näin tulisi toimia. Sellaista ei voikaan olla, kun ei ole ollut mitään työryhmää, ja tämä on ollut hyvin alustavaa selvittelyä ja tilannekuvan luomista, Majanen sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriö teki syksyn työstään yhteenvedon, jonka STT sai tietopyynnöllä. Myöhemmin se julkaistiin myös verkossa.

Yhteenvedossa todetaan, että suuren ydinvoimalan tukemisessa olisi kyse useiden miljardien rahoitusvastuista valtiolle. Suuren ydinvoimalan rakentaminen ei näytä kannattavalta markkinaehtoisesti.

Energiayhtiö Fortum selvittää parhaillaan ydinvoiman tulevaisuuden edellytyksiä Suomessa ja Ruotsissa.

Vaihtoehto: markkinat päättävät

Harkinnassa pitää lähteä siitä, mihin tarpeeseen ydinenergia soveltuu, sanoo teollisuusneuvos Juho Korteniemi työ- ja elinkeinoministeriöstä STT:lle.

– Ydinenergia on ollut kustannustehokas tilanteeseen, jossa tarvitaan perusvoimaa, joka käy jatkuvasti. Tällä hetkellä on ennemminkin sitä näkymää, että tietyissä tilanteissa, esimerkiksi kun on tyyni talvipäivä, on sähkön tuotannosta vähän uupeloa eli hinnat nousevat.

Korteniemi toteaa, että kyse on toki myös yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Hallitusohjelmaan on linjattu, että Suomeen tarvitaan lisää ydinvoimaa ja hallitus edistää ydinvoimahankkeiden rahoitusratkaisuja.

Jatkossakin Suomessa on jonkinlainen sekoitus eri tuotantomuotoja, Korteniemi sanoo.

– Yksi vaihtoehto on, että markkinat lähinnä päättäisivät sen mixin sisällön.

Uusi ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.) sanoi tammikuussa, että Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa ja keinoja sen tukemiseksi tulee jatkoselvittää. Asiaa käsitellään ilmasto- ja energiastrategian yhteydessä keväällä.