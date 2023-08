Love Island Suomi -ohjelmasta tuttu Niina löysi uuden rakkauden: "Tarkoitus ei ole ollut salailla asiaa"

Love Island Suomi -ohjelman kolmannelta kaudelta tuttu Niina Uusi-Autti kertoo Instagramissa löytäneensä elämäänsä uuden rakkauden. Nainen paljastaa torstaina 10. elokuuta jakamassaan Instagram-tarinapostauksessa seurustelevansa Ex on the Beach Suomi- sekä Temptation Island Suomi -ohjelmista tutun Tino Rantasen kanssa.