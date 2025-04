Kohun keskelle joutunut Love Island -Peppina avautuu: "Nyt puhutaan kehorauhasta"

Love Island Suomi -ohjelmassa uusi saarelainen sai Peppinan kyyneliin.

Love Island Suomi -ohjelman Peppina avautuu Instagramissa kehorauhasta. Peppina oli hiljattain otsikoissa ohjelmassa tapahtuneen ikävän tilanteen takia, jossa tuore saarelainen Joosua kommentoi naisen syömistä.

Nyt Peppina kommentoi somessaan ohjelman viimeaikaisia käänteitä.

– Nyt puhutaan kehorauhasta. Kehon ja mielen rauhasta, hän aloittaa.

Videolla Peppina sanoo, että kehorauhan ansaitsee jokainen, eikä sitä saa häiritä. Peppiina toteaa, että omaan kehoon tutustuminen on elinikäinen matka ja muutos on jatkuvaa. Peppina sanoo kunnioittavansa ihmisiä, jotka myöntävät virheensä ja ovat valmiita ottamaan opikseen.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

– Me jokainen tehdään joskus virheitä. Kiitos ihan sairaan paljon kaikista kommenteista, tuesta, lämmöstä. Minulla on kaikki hyvin. Toivottavasti on teilläkin, Peppina lopettaa videon.